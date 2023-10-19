Собянин: В Москве создадут новое производство препаратов от онкологии и ряда редких заболеваний

Предприятия кластера будут выпускать 128 международных непатентованных наименований лекарственных препаратов В Москве будет создано новое производство лекарств для лечения онкологических, генетических и редких заболеваний, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.