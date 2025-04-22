Ташкентский инцидент: как на Брежнева упал самолёт

Историки убеждены: если бы не ташкентский инцидент, когда Леонида Брежнева на авиационном предприятии чуть не раздавили строительные леса, пожилой руководитель страны мог бы прожить на несколько лет больше.
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