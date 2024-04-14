Две женщины пострадали при сбросе боеприпаса ВСУ на автобус в ДНР

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявило, что две женщины получили ранения при сбросе взрывоопасного предмета с беспилотника ВСУ на автобус в Александровке.
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