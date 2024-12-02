Уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ) расследуется в Следственном управлении УМВД по Гатчинскому району Ленобласти.
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Уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ) расследуется в Следственном управлении УМВД по Гатчинскому району Ленобласти.