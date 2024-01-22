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Трепова в последнем слове не признала вину в совершении теракта

Трепова в последнем слове не признала вину в совершении теракта

Дарья Трепова*, которая обвиняется по уголовному делу о теракте в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский, в последнем слове не признала вину в преступлении.

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