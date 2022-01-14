«Бандеровидение». На Украине разгорелся скандал из-за учебника по гражданскому образованию

На Украине разгорелся очередной пропагандистский скандал из-за школьного учебника. На этот раз из-за «Гражданского образования для школьников 10 класса», которое опубликовали украинские издатели.
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