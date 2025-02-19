Захарова назвала главное во встрече делегаций России и США в Эр-Рияде

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Главное во встрече делегаций России и США в Эр-Рияде то, что контакт состоялся и стороны характеризуют его позитивно, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
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