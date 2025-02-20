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Особую для Волгограда оперетту покажут в городе-герое на Волге в праздничный день

Особую для Волгограда оперетту покажут в городе-герое на Волге в праздничный день

Расскажем о самых ярких культурных событиях, которые состоятся 23 февраля.фото: сайт Волгоградского музыкального театраВ Волгограде в праздничный вечер Дня защитника Отечества зрителей ждет особый во многих смыслах спектакль.

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