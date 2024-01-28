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Veronika.Avgurova

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«Гороскоп на Февраль 2024 года. Преодоление страхов, новые возможности и испытания для всех знаков зодиака»

«Гороскоп на Февраль 2024 года. Преодоление страхов, новые возможности и испытания для всех знаков зодиака»

С течением Февраля, Овен будет преодолевать свои страхи и нетерпеливость с огромной стойкостью. Прямые и мужественные по своей натуре, Овны почувствуют увеличение своего внутреннего потенциала.

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