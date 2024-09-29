В Шанхае прошло первое заседание Китайско-арабского альянса аналитических центров

Шанхай, 28 сентября /Синьхуа/ -- В пятницу в мегаполисе Шанхай /Восточный Китай/ состоялось первое заседание Китайско-арабского альянса аналитических центров, на котором обсуждались такие вопросы, как китайско-арабское высококачественное развитие, открытость и сотрудничество на высоком уровне и палестинский вопрос.