В Шанхае прошло первое заседание Китайско-арабского альянса аналитических центров

Шанхай, 28 сентября /Синьхуа/ -- В пятницу в мегаполисе Шанхай /Восточный Китай/ состоялось первое заседание Китайско-арабского альянса аналитических центров, на котором обсуждались такие вопросы, как китайско-арабское высококачественное развитие, открытость и сотрудничество на высоком уровне и палестинский вопрос.
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