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Воронежские новости

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Воронежская область утром 30 августа подверглась беспилотной угрозе

Воронежская область утром 30 августа подверглась беспилотной угрозе

Губернатор Александр Гусев предупредил жителей региона о беспилотной угрозе в 5.20 утра, детали по конкретным муниципалитетам пока не сообщаются.

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