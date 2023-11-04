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Икону Казанской Божией Матери XVI века вернут в собор на Красной площади

Икону Казанской Божией Матери XVI века вернут в собор на Красной площади

Икону Казанской Божией Матери XVI века, которая считалась утерянной более ста лет назад и была найдена, вернут в Казанский храм на Красной площади, где она хранилась раньше, пишет РИА Новости со ссылкой на патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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