Икону Казанской Божией Матери XVI века вернут в собор на Красной площади

Икону Казанской Божией Матери XVI века, которая считалась утерянной более ста лет назад и была найдена, вернут в Казанский храм на Красной площади, где она хранилась раньше, пишет РИА Новости со ссылкой на патриарха Московского и всея Руси Кирилла.