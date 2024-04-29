Министр спорта Иван Нифонтов рассказал, когда в Барнауле достроят два ФОКа

Один из объектов откроют очень скоро Два современных физкультурно-оздоровительных комплекса в Барнауле достроят до конца 2024 года, об этом на коллегии Министерства спорта Алтайского края сообщил глава ведомства Иван Нифонтов.
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