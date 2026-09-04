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Газета «Культура»

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Как по нотам: Фредди Меркьюри и уникальный композиторский дар

Как по нотам: Фредди Меркьюри и уникальный композиторский дар

Пятого сентября исполняется 80 лет со дня рождения человека по имени Фаррух Булсара, более известного всему миру как Фредди Меркьюри, — вокалиста, пианиста, автора большинства хитов группы Queen.

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