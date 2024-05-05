МЧС предупредило тамбовчан об усилении ветра и грозе

В региональном ГУ МЧС России жителей предупредили о возможных неблагоприятных погодных явлениях. По данным тамбовского ЦГМС, в ближайшие 1-3 часа на территории области ожидается усиление юго-западного ветра с порывами 15-20 м/с.
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