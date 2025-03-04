Вэнс назвал условие возвращения Зеленского в Белый дом

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока не будет готов обсудить детали мирного соглашения по Украине.
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