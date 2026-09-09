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В небе над Техасом замечен истребитель F-35A ВВС Германии, способный нести ЯО

В небе над Техасом замечен истребитель F-35A ВВС Германии, способный нести ЯО

Знаменательное событие для немецких Вооружённых сил произошло вчера утром на западе США. В небе над Техасом был замечен истребитель F-35A, который вскоре поступит на вооружение ВВС Германии и способный нести ядерное оружие.

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