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Экс-сотрудник Госдепа Киммейдж допустил поражение США и Украины в 2025 году

Экс-сотрудник Госдепа Киммейдж допустил поражение США и Украины в 2025 году

Бывший сотрудник отдела политического планирования Госдепартамента, отвечавший за политику в отношении России и Украины, Майкл Киммейдж в статье для The Wall Street Journal написал, что Соединенные Штаты и Украина могут оказаться на пороге поражения в конфликте к началу 2025 года.

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