Экс-сотрудник Госдепа Киммейдж допустил поражение США и Украины в 2025 году

Бывший сотрудник отдела политического планирования Госдепартамента, отвечавший за политику в отношении России и Украины, Майкл Киммейдж в статье для The Wall Street Journal написал, что Соединенные Штаты и Украина могут оказаться на пороге поражения в конфликте к началу 2025 года.