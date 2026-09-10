ВС РФ повторно ударили по принадлежащему американской компании заводу «Олейна» Армия России нанесла удар по маслоэкстракционному заводу «Олейна» в Днепропетровске – .
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