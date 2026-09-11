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Палата представителей США проголосует по проекту «адских» санкций против России

Палата представителей США проголосует по проекту «адских» санкций против России

ВАШИНГТОН, 12 сентября, ФедералПресс. Вопрос о новых санкциях против России перейдет на следующий этап рассмотрения в Конгрессе США уже 14 сентября.

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