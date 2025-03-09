С международным женским днем

С прекрасным праздником весныМы Вас сердечно поздравляем.Здоровья, счастья и любвиОт всей души мы Вам желаем!И солнце пусть Вам ярко светит, И птички радостно поют, Пусть в Вашем доме воцарятсяВеселье, мир, тепло, уют.
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