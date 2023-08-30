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Юран о 0:1: «Пари НН» во 2-м тайме сделал замены и переигрывал «Краснодар», но не реализовал моменты»

Юран о 0:1: «Пари НН» во 2-м тайме сделал замены и переигрывал «Краснодар», но не реализовал моменты»

– К сожалению, сегодня мы проиграли. В первом тайме на поле вышел состав, который никогда до этого не был стартовым – Зе Турбо, Эссьен [Эдедем], Стаматов восстановился после травмы… Мы предполагали, что будет тяжело.

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