Генерал Бижев раскрыл подробности единственного столкновения Су-27 против F-16

Экс-зам главк Военно-воздушных сил Российской Федерации по вопросам Объединенной системы противовоздушной обороны Содружества Независимых Государств генерал-лейтенант Айтеч Бижев рассказал, что на помощь Вооруженным силам Украины прибыли самолеты F-16 из Соединенных Штатов, которые были с воодушевлением приняты Киевом.