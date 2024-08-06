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Генерал Бижев раскрыл подробности единственного столкновения Су-27 против F-16

Генерал Бижев раскрыл подробности единственного столкновения Су-27 против F-16

Экс-зам главк Военно-воздушных сил Российской Федерации по вопросам Объединенной системы противовоздушной обороны Содружества Независимых Государств генерал-лейтенант Айтеч Бижев рассказал, что на помощь Вооруженным силам Украины прибыли самолеты F-16 из Соединенных Штатов, которые были с воодушевлением приняты Киевом.

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