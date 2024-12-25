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«Ответка» за Казань и продвижение на всех направлениях — обзор ситуации

«Ответка» за Казань и продвижение на всех направлениях — обзор ситуации

Наше наступление идет по всему фронту вплоть до Курахово. На Покровском участке ситуация для ВСУ продолжает ухудшаться — группировка «Центр» продолжает мощное наступление западнее села Заря и лесопосадок.

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Комментарии
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Ваша Светлость
Невзирая на не сильно талантливое руководство, наши воины делают свое дело и это правильно! Всех наших бойцов поздравляю с успехами в деле уничтожения фашистской нечисти и с наступающим Новым Годом!
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15 час.
И
ИгорьОвчаренко
Так где ответка за Казань, за Грозный, .за  Ростов и Кубань? Плохо когда слова не реализуются в дела.
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13 час.
Дмитрий Бирюков
Хотелось найти пример для сравнения... Ну вот, допустим: в селе сосед взорвал твой дом, а ты нанёс ему &quot;ответку&quot;- залетел в &quot;горячках&quot; в его дом и взорвал целую газовую плиту! Да? Нет!!! Отломал 2-3 комфорки с плиты.
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8 час.

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