«Ответка» за Казань и продвижение на всех направлениях — обзор ситуации

Ваша Светлость Невзирая на не сильно талантливое руководство, наши воины делают свое дело и это правильно! Всех наших бойцов поздравляю с успехами в деле уничтожения фашистской нечисти и с наступающим Новым Годом!

И ИгорьОвчаренко Так где ответка за Казань, за Грозный, .за Ростов и Кубань? Плохо когда слова не реализуются в дела.