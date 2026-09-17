Депутат Журавлев назвал враждебными все решения Трампа, касающиеся России

Решение президента США Дональда Трампа подписать принятый конгрессом законопроект об ужесточении санкций против России покажет, истинны ли его мирные намерения.
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