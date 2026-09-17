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Газета.ру

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Депутат Журавлев назвал враждебными все решения Трампа, касающиеся России

Депутат Журавлев назвал враждебными все решения Трампа, касающиеся России

Решение президента США Дональда Трампа подписать принятый конгрессом законопроект об ужесточении санкций против России покажет, истинны ли его мирные намерения.

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