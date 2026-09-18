Наблюдатель из Туниса рассказала, как проходят выборы в Белгородской области

БЕЛГОРОД, 18 сентября. /ТАСС/. Международный наблюдатель от Межпарламентской ассамблеи (МПА) государств - участников СНГ из Туниса Фатма Заиби, участвующая в проведении выборов губернатора Белгородской области, в беседе с ТАСС сообщила, что выборы в Белгородской области проходят под постоянные сигналы беспилотной и ракетной опасности.