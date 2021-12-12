Страна и люди

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НАТО не пойдет на компромиссы

НАТО не пойдет на компромиссы

Colonel Cassad «Мы не можем принять, что Москва пытается восстановить систему, при которой крупные державы, такие как Россия, обладают своими сферами влияния, внутри которых они могут контролировать то, что делают или не делают другие страны.

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