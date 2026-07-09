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Орловский бюджет пополнит налог на семьи мигрантов

Орловский бюджет пополнит налог на семьи мигрантов

Госдума приняла во втором и третьем чтениях пакет законов, переводящих  пребывание в стране иностранных специалистов и их семей из плоскости разговоров о «наведении порядка» в плоскость реального  жёсткого финансового контроля.

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