Орловский бюджет пополнит налог на семьи мигрантов

Госдума приняла во втором и третьем чтениях пакет законов, переводящих пребывание в стране иностранных специалистов и их семей из плоскости разговоров о «наведении порядка» в плоскость реального жёсткого финансового контроля.
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