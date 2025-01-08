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Brelyon представила первый в мире монитор с программируемой глубиной отображен...

Brelyon представила первый в мире монитор с программируемой глубиной отображен...

Brelyon представила первый в мире монитор с программируемой глубиной отображения картинкиКомпания Brelyon, созданная на базе команды специалистов MIT, анонсировала на выставке CES 2025 линейку дисплеев Ultra Reality Extend с эффектом полного погружения, способных визуализировать виртуальные изображения с разной глубиной отображения.

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