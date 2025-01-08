Brelyon представила первый в мире монитор с программируемой глубиной отображен...

Brelyon представила первый в мире монитор с программируемой глубиной отображения картинкиКомпания Brelyon, созданная на базе команды специалистов MIT, анонсировала на выставке CES 2025 линейку дисплеев Ultra Reality Extend с эффектом полного погружения, способных визуализировать виртуальные изображения с разной глубиной отображения.