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В Кемерове ночью сгорел пункт приёма макулатуры

В Кемерове ночью сгорел пункт приёма макулатуры

В ночь на 22 июня в Кемерове на улице Красноармейской загорелся пункт приёма макулатуры. Сигнал о пожаре поступил диспетчеру МЧС в 2:33 и к приезду пожарных уже по всей площади горел металлический бокс и крыша рядом стоящего кирпичного бокса.

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