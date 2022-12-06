Минобороны КНР сделало строгое представление США из-за доклада о военной мощи Китая

Китайское Минобороны сделало строгое представление США из-за доклада о военной мощи Китая. «Недавно Министерство обороны США опубликовало Доклад о развитии вооружённых сил и безопасности Китая за 2022 год, который искажает политику национальной обороны и военную стратегию Китая, делает необоснованные предположения о военном развитии Китая и грубо вмешивается во внутренние дела Китая по тайваньскому вопросу», — заявил официальный представитель Министерства обороны Китая Тань Кэфэй.