«Они исчезнут на наших глазах» Воры в законе теряют власть в преступном мире. Почему их уже не боятся в тюрьме и на воле?

7 марта 33K прочитали В начале 2024 года отдельные Telegram-каналы сообщили о том, что весной или летом на свободу условно-досрочно может выйти вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой) — лидер преступного мира России, отбывающий почти десятилетний срок по делу о вымогательстве.