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Дмитрий Быковский ушёл из «Ментовских войн», но вернулся к Джексону в «Комиссаре полиции»

Дмитрий Быковский ушёл из «Ментовских войн», но вернулся к Джексону в «Комиссаре полиции»

Дмитрий Быковский-Ромашов для зрителей прежде всего Джексон из «Ментовских войн» — оперативник с тяжёлым взглядом и голосом, от которого не по себе даже экранным преступникам.

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