Царев назвал истинную причину замены Сырского на Драпатого в ВСУ

Кадровые перестановки в военном руководстве Украины, в частности назначение Михаила Драпатого на пост главкома Вооруженных сил вместо Александра Сырского, были продиктованы необходимостью успокоить протестные настроения и сохранить контроль над финансами министерства обороны.