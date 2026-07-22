Царев назвал истинную причину замены Сырского на Драпатого в ВСУ

Кадровые перестановки в военном руководстве Украины, в частности назначение Михаила Драпатого на пост главкома Вооруженных сил вместо Александра Сырского, были продиктованы необходимостью успокоить протестные настроения и сохранить контроль над финансами министерства обороны.
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