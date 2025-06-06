Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Как поссорились Дональд Трамп и Илон Маск в Truth Social и X. Хроника конфликта

Как поссорились Дональд Трамп и Илон Маск в Truth Social и X. Хроника конфликта

Трамп назвал Маска сумасшедшим, а Маск потребовал импичмента Трампа В США противостояние между президентом Дональдом Трампом и бывшим главой DOGE миллиардером Илоном Маском вылилось в большую заочную перепалку.

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