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Рубль продолжает расти. Курсы доллара и евро на 21 января

Российская валюта укрепляется к доллару и евро.Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 21 января 2025 года, составляет 101,9579 рубля (прежнее значение — 102,4137 рубля), официальный курс евро — 105,0457 рубля (предыдущий показатель — 104,8609 рубля).

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