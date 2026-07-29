❗️Житель Севастополя получил 18 лет тюрьмы за передачу Киеву данных о кораблях Черноморского флота 66-летний мужчина стал сотрудничать с СБУ во время поездки на Украину.
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❗️Житель Севастополя получил 18 лет тюрьмы за передачу Киеву данных о кораблях Черноморского флота 66-летний мужчина стал сотрудничать с СБУ во время поездки на Украину.