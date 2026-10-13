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ФедералПресс

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США будет не до шуток: российский Су-57 устроит НАТО большие проблемы

США будет не до шуток: российский Су-57 устроит НАТО большие проблемы

МОСКВА, 13 октября, ФедералПресс. Многие западные специалисты по авиации регулярно подвергают критике истребитель Су-57, якобы он значительно уступает американским самолетам F-22 и F-35.

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