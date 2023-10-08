Нужно ли России расширять Союзное государство, и как это повлияет на отношения с Грузией? Дмитрий Родионов Фото: ТАСС/ Владимир Попов Материал комментируют: Алексей Албу Игорь Шатров Участие Абхазии в Союзном государстве России и Белоруссии возможно, но нужно идти по пути установления отношений с Минском, заявил секретарь Совбеза республики Сергей Шамба.
Абхазия хочет обратно в Союз — пока чисто экономически
Комментарии
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Сергей Ипатов
С таким отношением к экономике все эти мечты о грядущем объединении так и останутся мечтами. Нам пока нечего предложить в качестве объединяющего фактора - бездарная социально экономическая политика, скачущий, постоянно слабеющий рубль, бешеная инфляция, которые при всех словесных стремлениях вроде как пытаются обуздать, а на деле только разгоняют - вот это вы хотите предложить?
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