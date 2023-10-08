Абхазия хочет обратно в Союз — пока чисто экономически

Сергей Ипатов

С таким отношением к экономике все эти мечты о грядущем объединении так и останутся мечтами. Нам пока нечего предложить в качестве объединяющего фактора - бездарная социально экономическая политика, скачущий, постоянно слабеющий рубль, бешеная инфляция, которые при всех словесных стремлениях вроде как пытаются обуздать, а на деле только разгоняют - вот это вы хотите предложить?