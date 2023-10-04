ВСУ изменили тактику продвижения в Клещеевке

По информации источников, украинские войска изменили тактику наступления в районе Клещеевки. Вместо штурма позиций российских подразделений украинцы методично выдавливают ВС РФ при помощи артиллерийского и минометного огня.
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