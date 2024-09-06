Электрические самокаты исчезнут с улиц Мадрида

До конца октября с улиц Мадрида исчезнут электрические самокаты. Власти испанской столицы объявили о прекращении действия лицензий у трех компаний, предоставляющих услуги аренды самокатов, заявив, что те не выполнили условия соглашений с мэрией, в первую очередь касающиеся безопасности пешеходов.