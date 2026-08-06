Бомбы у британского порога: как США вернули ядерное оружие в Европу

В разгар лета 2025 года, пока западные политики рассуждали о «сдерживании», тяжелый транспортник С-17А «Глоубмастер» с бортовым номером 08-8200 пересек Атлантику.
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