Из Южной Кореи депортировали россиянку, разыскиваемую Интерполом

Бухгалтера, обвиняемую в мошенничестве, депортировали из Южной Кореи в РФ. Соответствующую информацию в субботу, 14 октября, опубликовали в МВД Медиа со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.
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