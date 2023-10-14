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Из Южной Кореи депортировали россиянку, разыскиваемую Интерполом

Из Южной Кореи депортировали россиянку, разыскиваемую Интерполом

Бухгалтера, обвиняемую в мошенничестве, депортировали из Южной Кореи в РФ. Соответствующую информацию в субботу, 14 октября, опубликовали в МВД Медиа со ссылкой на официального представителя ведомства Ирину Волк.

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