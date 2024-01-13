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Запад доволен: хуситы атаковали танкер с российской нефтью

Запад доволен: хуситы атаковали танкер с российской нефтью

До сих пор атакам в районе Баб-эль-Мандебского пролива подвергались лишь суда западных стран. Боевики не трогали танкеры с нефтью и газом из Катара и России.

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Комментарии
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Бендер Задунайский
А хуситы ли выпустили ракету ?
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16 час.
Олег Едаменко
Отличный вопрос! Мне вот тоже сомнительно, что это были хуситы.
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13 час.
Nikolay Zakharov
Чтобы не было инцидентов с нашими судами,существует международная связь и разгильдяйство русских.
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9 час.

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