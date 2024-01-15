Цой Сон Хи в шаге от Путина. Кремль задал Западу ещё одну головоломку

В Кремле не исключили встречу президента России Владимира Путина и главы МИД КНДР.Представитель Кремля не исключил, что Путин может принять главу МИД КНДР Цой Сон Хи по итогам ее переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии