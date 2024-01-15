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Цой Сон Хи в шаге от Путина. Кремль задал Западу ещё одну головоломку

Цой Сон Хи в шаге от Путина. Кремль задал Западу ещё одну головоломку

В Кремле не исключили встречу президента России Владимира Путина и главы МИД КНДР.Представитель Кремля не исключил, что Путин может принять главу МИД КНДР Цой Сон Хи по итогам ее переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

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