Рогов: идея Зеленского заманить 18-летних в ВСУ является сыром в мышеловке

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сравнил инициативу Владимира Зеленского по привлечению 18-летних в ряды ВСУ с заманчивой, но опасной ловушкой.