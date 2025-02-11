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Рогов: идея Зеленского заманить 18-летних в ВСУ является сыром в мышеловке

Рогов: идея Зеленского заманить 18-летних в ВСУ является сыром в мышеловке

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сравнил инициативу Владимира Зеленского по привлечению 18-летних в ряды ВСУ с заманчивой, но опасной ловушкой.

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