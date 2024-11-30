Регина Тодоренко призналась, что стеснялась сего тела (видео)

Ведущая Регина Тодоренко откровенно поделилась своими размышлениями о собственном теле. Жена Влада Топалова опубликовала смелое видео, на котором она предстала в спортивном нижнем белье, танцуя перед зеркалом и демонстрируя стройное тело.
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