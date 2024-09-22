Ефим Шифрин: «Я дважды ставил Кончаловского перед непростым выбором»

«Спортзал сотворил со мной удивительную метаморфозу». Фото Ефима сделала его родная племянница — дочь старшего брата Самуэля Габриель Габриэль Шифрин/Фото из личного архива Ефима Шифрина «Спортзал сотворил со мной удивительную метаморфозу.