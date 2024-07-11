В Москве понаехавшие за первые шесть месяцев 2024 года совершили 103 преступления против детей

Виктор Борисов

Собаки и ишаки - цветочки... СЕКСУАЛЬНЫЕ ОБЫЧАИ НАРОДОВ СРЕДНЕЙ АЗИИ В исчезающей русскоязычной среде среднеазиатских республик ходит такая шутка: «Ходжа Насреддин имел двоих сыновей: старшего по чётным, а младшего – по нечётным». Шутка эта возникла далеко не на пустом месте – обычай иметь и сыновей, и дочерей в задний проход был и остаётся одной из народных традиций на территории Узбекистана, Таджикистана, а также Азербайджана. Девочек имеют в зад, чтобы не лишать их девственности, а вот насчёт мальчиков многие могут подумать, что такое невозможно в соответствии с нормами ислама. Однако в народе любой постулат ислама интерпретируют по-своему. Так, утверждение пророка Мухаммеда о том, что уже первая капля алкоголя является грехом, представители этих народов обходят так: выливают из стакана первую каплю, а потом пьют, сколько влезет. То же самое и с запретом мужеложства – нельзя, мол, спать с мужчиной, а с мальчиком, у которого ещё не растёт борода, можно. И потому в бывших мусульманских республиках СССР, за исключением Казахстана и северной части Киргизии, педофилия в порядке вещей. Сексуальная эксплуатация мальчиков называется бача-бозлик (по-персидски – بچه بازی, – игра с «телятами»), а сами эти мальчики называются бача. Красоту этих бача воспевал в своих стихах ещё средневековый поэт-моралист Муслихиддин Саади, живший в 1181-1291 годах и ставший одним из авторитетов суфизма. До присоединения этих краёв к России кокандцы и бухарцы делали частые набеги на казахские аулы и даже русские сёла. Главной добычей во время таких набегов были мальчики, которых продавали в сексуальное рабство, а когда у них начинала расти борода, просто убивали. Ещё раньше с этой же целью делались на Русь набеги татар. В советские времена среднеазиаты страшно обижались на то, что в официальных речах руководителей СССР русский народ назывался старшим братом. Дело в том, что если для нас старший брат это тот, кто вступиться за тебя в уличной драке, то у этих народов старший брат это тот, кто имеет тебя в задний проход. Дело в том, что в семьях у них чёткая иерархия – отец может иметь всех сыновей, дочерей и невесток, а старший брат всех младших братьев и сестёр, а также жён младших братьев. Если же младшие братья начинают иметь племянников – детей старших братьев, то за это уже наказывают, но, как правило, не сильно, но всё-таки, боясь наказания, такие подростки насилуют чужих детей, за что, правда, могут получить уже сильно. Поэтому они либо насилуют совсем маленьких либо запугивают