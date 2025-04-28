Рособрнадзор: региональные приостановки работ ради спокойствия на ЕГЭ

Рособрнадзор порекомендовал регионам приостанавливать шумные работы вблизи пунктов проведения ЕГЭ. Об этом сообщил глава ведомства Анзор Музаев, подчеркнув также отсутствие необходимости отмены ЕГЭ для победителей олимпиад, которые стабильно показывают высшие результаты.
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